(Toronto) Les prix Juno, qui soulignent leur 50e anniversaire, seront décernés plus tard qu’à l’habitude l’année prochaine, soit au mois de mai.

David Friend

La Presse Canadienne

Les organisateurs de la soirée célébrant l’excellence musicale au Canada ont affirmé que la cérémonie toute particulière, qui devrait avoir lieu à Toronto, était retardée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le spectacle télévisé aura lieu le 16 mai 2021, environ un mois et demi après sa date initialement prévue en mars.

Le président et directeur général de l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, Allan Reid, a affirmé que cette décision visait à donner aux artistes et au public plus d’options pour célébrer dans un avenir où des mesures de distanciation physique devraient encore être en place.

« Nous espérons également que le temps plus chaud offrira davantage de possibilités pour une programmation extérieure unique », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact énorme sur la ville et notre communauté musicale, mais nous serons résilients et la musique sur scène reviendra, et nous serons là pour aider de toutes les manières possibles. »

Le retour des prix Juno à Toronto, pour la première fois en dix ans, avait été présenté comme un grand évènement lors de son annonce l’année dernière. On s’attendait à ce que des milliers d’admirateurs se rassemblent à l’intérieur du Scotiabank Arena, en présence de nombreux anciens lauréats.

Les nouvelles modalités de l’évènement restent à déterminer, et l’on ignore encore s’il pourra y avoir des prestations à l’intérieur, a indiqué M. Reid.

L’organisation n’a pas non plus été en mesure de donner des détails sur la semaine précédant la cérémonie, lors de laquelle il y a généralement une série de concerts et d’évènements qui bénéficient grandement aux bars et aux salles de spectacle dans la ville.

D’autres changements seront apportés dans le cadre du 50e anniversaire, dont trois nouveaux designs pour la statuette récompensant les artistes.

M. Reid a affirmé que les soumissions d’artistes pour les Juno ont atteint un niveau record, bien qu’il n’ait pas donné de chiffres. Il a dit croire que cet intérêt sans précédent montrait la résilience des musiciens canadiens dans une année particulièrement difficile.

Les nommés pour les prix Juno seront annoncés au début de 2021.