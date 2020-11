Noël est à nos portes et même si les regroupements seront (beaucoup) plus modestes, la musique pourra contribuer à égayer ou adoucir notre temps des Fêtes. Voici une liste choisie d’albums récents à écouter, et aussi de nombreux spectacles virtuels qui seront présentés au cours des prochaines semaines.

Albums

Noël acadien : Les Gars du Nord, Caribou (2W Disque)

Les Gars du Nord, c’est un « power groupe » acadien formé de Wilfred Le Bouthillier, Jean-Marc Couture, Danny Boudreau et Maxime McGraw. Après avoir sorti un album de reprises en 2017, ils proposent cette fois des chansons originales, dont le thème n’est pas tant Noël que cette période de l’année pendant laquelle on se retrouve pour faire la fête. Entre le trad et la musique cajun, les 10 chansons écrites par Boudreau et Le Bouthillier – plus une reprise de 23 décembre – ne manquent pas de mordant, entre autres grâce aux formidables harmonies vocales des quatre chanteurs. Tonique et joyeux.

Noël piano : Chilly Gonzales, A Very Chilly Christmas (Gentle Threat)

Loin de son exubérance habituelle, le pianiste Chilly Gonzales offre un album tout en douceur et en élégance. Composé de 15 titres qui puisent autant du côté de la chanson traditionnelle que des nouveaux classiques, A Very Chilly Christmas est original et éclectique, mais la simplicité des arrangements lui donne une grande cohérence. On voyage sans rupture de ton de Silent Night à All I Want for Christmas is You, et on en ressort avec un grand sentiment d’apaisement. Chilly Gonzales présentera aussi un spectacle de Noël virtuel le 23 décembre. Billets et info ici.

Noël country : Dolly Parton, A Holly Dolly Christmas

Dolly Parton, 74 ans, a été partout en 2020 : aux côtés de Black Lives Matter, dans le financement de la recherche pour un vaccin contre la COVID-19, dans une série (Heartstrings) et un film (Christmas on the Square) sur Netflix. Cet album de Noël, son premier depuis 30 ans, est composé tant de chansons originales que de reprises, et elle y multiplie les duos – Miley Cyrus et son père Billy Ray, Michael Bubblé, Willie Nelson, son frère Randy Parton, et une version délicieuse de All I Want for Christmas is You avec… Jimmy Fallon. Vitaminé, intemporel et parfaitement Dolly.

Noël big band : Jamie Cullum, The Pianoman at Christmas (Island Records)

Le crooner vedette et pianiste de jazz britannique Jamie Cullum s’est fait plaisir avec ce premier album de Noël en carrière, et le plaisir est partagé. Composé seulement de chansons originales qui se collent aux thèmes de la saison, The Pianoman at Christmas rappelle les grands classiques qui ont marqué le genre, avec son big band et son instrumentation riche et généreuse. Le chanteur a mis toute la gomme pour offrir un album intemporel, chaleureux et entraînant, créant ainsi le meilleur antidote à la morosité.

Noël beauceron : Maxime Landry, Le party beauceron (Productions Le veilleur)

Maxime Landry a puisé dans le répertoire traditionnel de son enfance pour concocter ce Party beauceron bien festif. Le country y est à l’honneur, avec quelques petits accents de trad, en 10 chansons interprétées avec fougue et entrain. Au temps de la bonne chanson, Au chant de l’alouette, Le lac à Beauce, Victoria, Aiko Aiko avec 2Frères, La danse de la limonade : c’est dynamique et enjoué, et c’est aussi un joli hommage aux Noëls d’antan.

Noël jazz : Justin Time for Christmas Six (Justine Time)

Cette sixième compilation du label montréalais Justin Time, florilège de 12 compositions originales et de classiques, a du groove et de la classe. Plusieurs artistes y participent donc, mais sa grande particularité est qu’on n’y entend que des voix féminines, ce qui permet de réunir autant le swag d’une Susie Airoli, l’élégance d’une Ranee Lee et le suave d’une Carol Wiseman. Les pianistes Matt Herskowitz et Oliver Jones assurent quant à eux de brillants intermèdes musicaux : comme toujours, jazz et Noël font bon ménage.

Spectacles virtuels

Noël sous le sapin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Damien Robitaille, porte-parole de Noël dans le parc pour la deuxième année

Chaque année, Noël dans le parc organise des spectacles extérieurs gratuits dans des parcs montréalais. Cette année, l’évènement devient virtuel et présentera du 18 au 25 décembre Noël sous le sapin, pendant lequel on pourra voir entre autres des prestations de Damien Robitaille, Émile Bilodeau, Élisapie, Florence K, Milk and Bone, Bleu Jeans Bleu et Les Louanges. Bref de tous les styles pour tous les goûts, et pour connaître l’horaire et y avoir accès (gratuitement), il s’agit seulement de s’inscrire ici.

Noël, une tradition en chanson

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS MARTIN LECLERC Les six interprètes de Noël, une tradition en chanson

Pour sa quatrième année, Noël, une tradition en chanson sera présenté virtuellement. La captation de ce spectacle dont la mise en scène est assurée par Joël Legendre a eu lieu au Théâtre de la Ville à Longueuil, et réunit sur scène Marie Michèle Desrosiers, Marie Denise Pelletier, Annie Villeneuve, Michel Louvain, Yves Lambert et Michaël Girard. Billets au coût de 30 $ sur lepointdevente.com pour un visionnement entre le 7 décembre et le 7 janvier.

Décembre

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBEC ISSIME Une partie de la distribution de Décembre

S’il y a une tradition pendant le temps des Fêtes depuis 18 ans, c’est bien Décembre, de la troupe Québec Issime. Pour ne pas y déroger cette année, une captation a été faite à la salle Maisonneuve de la Place des Arts, avec ses nombreux tableaux, ses décors spectaculaires et sa troupe de 24 chanteurs et danseurs. Offert en webdiffusion, le spectacle de deux heures pourra être visionné à compter du 19 décembre. Coût : 35 $. Billets et infos sur le site de Québec Issime.

A Not So Silent Night

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Répétition du spectacle de Noël de Martha et Rufus Wainwright au MTelus il y a deux ans

Les Wainwright ont l’habitude de se réunir pour présenter des concerts de Noël en famille. Cette année, pandémie oblige, c’est chacun de leur côté, à New York, Los Angeles et Montréal, qu’ils participeront au spectacle A Not So Silent Night. Le 20 décembre, Rufus et Martha Wainwright et Lucy Wainwright Roche seront donc les hôtes de cette soirée pendant laquelle chanteront plusieurs membres de cette grande dynastie musicale. Le spectacle pourra ensuite être vu en rattrapage. Le prix de billets qu’on peut se procurer ici varie et les profits iront au Fonds Kate McGarrigle.

Conte d’une nuit de Noël

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Michel Faubert

Les charbonniers de l’enfer et les 13 musiciens de l’Orchestre Galileo s’unissent pour offrir ce spectacle original qui mélange du chant traditionnel a capella, du conte (par Michel Faubert, membre des Charbonniers) et de la musique jouée sur des instruments d’époque. La captation de ce spectacle de 60 minutes aura lieu au Théâtre Gilles-Vigneault, et la webdiffusion, au coût de 20 $, aura lieu sur la plateforme La Trame le 19 décembre à 20 h. Le spectacle sera ensuite rediffusé pendant 48 heures.

Suzie Villeneuve

PHOTO FOURNIE PAR MÉLANY BERNIER Suzie Villeneuve

Après avoir été finaliste à La voix, Suzie Villeneuve a préparé un concert de Noël intime, en formule piano-voix-contrebasse, dans lequel elle entend interpréter les plus grands classiques de Noël. Enregistré en studio, le concert dure 60 minutes, et pourra être visionné pendant une période de 30 jours à compter du 10 décembre. Billets et infos sur le site de Suzie Villeneuve.