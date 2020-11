La pochette de l’album double Histoires sans paroles — Harmonium symphonique, qui paraîtra le 3 décembre, arbore une reproduction de la toile Le Jacob-Chatou de Jean Paul Riopelle.

Luc Boulanger

La Presse

« On me dit que c’est la première fois qu’une œuvre de Riopelle est associée à une pièce musicale. Sachant que celui qui illustra et signa le légendaire et percutant Refus global illumine aujourd’hui cette facture symphonique de ce que j’ai écrit me touche au plus haut niveau. Quel honneur ! », a indiqué Serge Fiori dans un communiqué.

Histoires sans paroles sera lancé dans le cadre de l’émission La semaine des 4 Julie le 3 décembre, sur les ondes de Noovo. Julie Snyder s’entretiendra avec Serge Fiori et l’arrangeur Simon Leclerc. On se transportera aussi à la Maison symphonique où l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), dirigé par Simon Leclerc, et le Chœur des Jeunes de Laval, dirigé par Philippe Ostiguy, interpréteront la pièce Harmonium de même que des extraits d’Un musicien parmi tant d’autres et d’Histoires sans paroles, avec la participation de Luce Dufault.

Produit par GSI Musique, l’album instrumental Histoires sans paroles réunit l’œuvre intégrale de la formation adaptée par Simon Leclerc et interprétée par l’OSM, sous sa direction. L’album double est offert en précommande sur le site.

