Marie Carmen a mis abruptement fin à sa carrière de chanteuse au début des années 2000. Grande vedette québécoise reconnue notamment pour ses multiples succès tels que Piaf chanterait du rock et Entre l’ombre et la lumière, l’artiste a refusé toutes les demandes d’entrevue de fond depuis 10 ans. Jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque le journaliste Stéphane Leclair lui a envoyé « une lettre d’amour »…

Léa Harvey

Le Soleil

« J’ai pris des feuilles blanches, mes Prismacolor que j’avais à l’école primaire et je lui ai écrit une lettre d’amour de cinq ou six pages pour lui dire pourquoi et depuis combien de temps je l’aimais. […] Je lui ai dessiné des cœurs, des étoiles. J’ai suivi un tutoriel sur YouTube pour apprendre à dessiner une belle rose et je la lui ai envoyée », raconte Stéphane Leclair, chroniqueur culturel à la télévision (Noovo, ICI RDI) et à la radio (ICI Première), qui souhaitait véritablement faire une entrevue « d’humain à humain » avec son idole.

