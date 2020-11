Après un mini-album sorti il y a moins d’un moins, FouKI a dévoilé Grignotines de Luxe, un album complet de 12 chansons cuisiné avec QuietMike, Pops & Poolboy, BYNON et Ruffsound & Rousseau. Jay Scøtt figure aussi sur la chanson Copilote.

Émilie Côté

La Presse

FouKi consacre une chanson (d’excellente saveur pop) à la PCU. « J’aime le gouvernement quand il me donne du cash », lance-t-il.

Une autre s’intitule Beigne, alors que celle qui clôt l’album a pour titre Ananas Mango.

Jamais à court d’inspiration et de concepts de FouKi ! Il échantillonne même le tube Me gustas tú de Manu Chao, Louis-José Houde et une réplique entre Fern et Stan des Boys.

> Écoutez la chanson Grignotines