SIA a annoncé jeudi la sortie, au début de l’an prochain, d’un nouvel album et d’un film musical intitulé Music. L’annonce a été accompagnée par le dévoilement d’une chanson associée au projet, Hey Boy.

Alexandre Vigneault

La Presse

La date de sortie du film, qui met notamment en vedette Kate Hudson, n’est pas encore connue, mais le disque, lui, doit paraître le 12 février. Maddie Ziegler, jeune danseuse vue dans plusieurs clips de Sia, dont Chandelier, Big Girls Cry et Cheap Thrills, y tient aussi l’un des rôles principaux.

La bande-annonce du film, qui a été écrit et réalisé par la pop star australienne, laisser présager une œuvre extrêmement colorée et fantaisiste, pleine de numéros musicaux et où la musique sert à la fois d’instrument de guérison et de ciment social.

Music, le film, fera l’objet d’une sortie limitée en février prochain, selon NME.com. Billboard.com précise qu’il sera notamment présenté dans des cinémas IMAX.