Deep Rivers : mélancolie progressive ★★★½

Pendant que Laurence Nerbonne prenait un virage électropop remarqué, ses anciens collègues d’Hôtel Morphée raffinaient de leur côté leur formule rock pour lancer le projet Deep Rivers, qui n’avait jusqu’à ce jour accouché que d’un seul EP, Part One, paru il y a déjà près de quatre ans. Avec leur nouvel album Nothing Ever Happens to Me, André Pelletier, Blaise Borboën-Léonard et Stéphan Lemieux sont de retour en selle avec une proposition indie-folk rock franchement bien ficelée qui mérite amplement l’attention.