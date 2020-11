Marc Cassivi Chronique

Abelaïd : coup de cœur

Dans Abelaïd Khydali, il y a Adib Alkhalidey, au propre et au figuré. Le brillant humoriste, comédien et réalisateur est aussi poète, chanteur et musicien. Il fait paraître ce vendredi 13 novembre, sous le pseudonyme d’Abelaïd, un premier album, Les cœurs du mal, collection séduisante de chansons électroniques poétiques et mélancoliques.