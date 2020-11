Secret Sun : comme neige au soleil ★★★

Le duo montréalais Secret Sun avait fait forte impression il y a six ans avec son premier album Cold Coast. Une longue tournée et deux enfants plus tard, Simon Landry (musiques et guitare) et Anne-Marie Campbell (textes et voix) sont de retour avec leur pop alternative élégante et intemporelle, et proposent 10 chansons « rêveuses » électros qui dégagent parfois d’agréables accents de trip hop, comme dans la chanson-titre, Winter Love.