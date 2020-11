Reconnu comme l’un des plus importants tremplins pour la musique émergente québécoise, le Festival M pour Montréal poursuit sa mission malgré la COVID-19 avec une programmation virtuelle originale qui culminera le 20 novembre avec une prestation exclusive de l’auteur-compositeur-interprète Mac DeMarco.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le spectacle intime de l’artiste canadien sera diffusé en direct à 20 h et sera disponible en visionnement sur demande jusqu’au 21 novembre sur la plateforme lepointedevente.com. Les billets pour le spectacle de DeMarco sont en vente au prix de 20 $, mais la programmation du 18 et du 19 novembre sera entièrement gratuite.

Le public pourra ainsi se familiariser avec une dizaine d’artistes canadiens atypiques d’élite dans une formule présentée sous la forme de programmes télévisuels évoquant le mythique Ed Sullivan Show du début des années 1970 ou encore The Word, émission britannique produite par Limehouse Studios dans les années 1990.

Le Montréal Magique Musique Show, présenté à 21 h le mercredi, sera consacré aux artistes francophones Flore Laurentienne, Laurence-Anne, Maude Audet, Population II et Totalement Sublime alors que le Montreal Magic Music Show rassemblera le jeudi à la même heure le volet anglo avec Alex Nicol, Edwin Raphael, Janette King, Paul Jacobs et Shay Lia. Les deux soirées seront animées par le duo formé de l’acteur et scénariste Paul Spence et de l’autrice-compositrice-interprète Laurence Giroux-Do.

Fidèle à la formule établie depuis 15 ans, l’organisation du festival n’a pas négligé les activités consacrées aux représentants de l’industrie avec une programmation de discussions et de conférences de même qu’une vitrine sur une sélection d’artistes à surveiller. Ce volet sera toutefois réservé aux détenteurs d’un abonnement PRO à la plateforme lepointedevente.com, une formule qui donne aussi l’accès au spectacle de Mac DeMarco.

> Tous les détails au https://mpourmontreal.com/programmation