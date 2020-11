Imposs et Rymz : le pionnier et l’héritier

La musique de Muzion est l’une des principales raisons pour lesquelles Rymz s’est intéressé au rap. Vingt ans plus tard, lorsque Imposs a entendu ce que le jeune rappeur avait à offrir, il l’a vu comme le plus grand espoir du milieu hip-hop québécois. La rencontre entre le pionnier et l’héritier était inéluctable. Ils ont finalement collaboré, cette année, sur une pièce du nouvel album d’Imposs. Conversation avec deux artistes qui s’admirent, se respectent et ont beaucoup en commun, tant dans leur parcours que dans leurs valeurs.