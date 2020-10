La très talentueuse Dominique Fils-Aimé va clore sa trilogie inspirée de l’héritage de la musique afro-américaine dans Three Little Words, qui sortira le 12 février.

Josée Lapointe

La Presse

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise en dévoile un premier extrait ce vendredi, Love Take Over, dont le clip met en image un nouveau « Queendom » et où la chanteuse apparaît aussi impériale que suave.

Après Nameless en 2017, aux tons de blues, et Stay Tuned ! en 2019, qui puisait dans le jazz, Three Little Words s’abreuvera du côté de la soul, mais toujours avec cette touche moderne qui fait la force de Dominique Fils-Aimé depuis ses débuts.