Future Islands sort son sixième album avec As Long as You Are. Depuis Singles – son quatrième, sorti en 2014 –, la bande de Baltimore est dans les ligues majeures de l’électro-pop alternative.

Émilie Côté

La Presse

Future Islands doit beaucoup à son tube Seasons (Waiting for You), mais surtout à la voix d’ours de son chanteur Samuel T. Herring, ses mouvements de danse si sincères et son look de bon père de famille.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE FUTURE ISLANDS Pochette de l’album As Long as You Are, de Future Islands

La musique de Future Islands vient du cœur et elle touche immanquablement le nôtre.

L’album s’ouvre avec des sons d’outarde et la chanson Glada. Déjà, nous sommes en mode réconfort. Suivent des airs dansants et un refrain ô combien puissant avec For Sure (extrait sorti en juillet dernier). Autres pièces au ravissement pop de l’album : Waking et Plastic Beach.

Sur d’autres chansons comme City’s Face et Moonlight, notre attention est plutôt portée sur le texte. Il y a une mélancolie dans les propos de Samuel T. Herring, mais aussi l’espoir d’un jour meilleur.

On pourrait reprocher à Future Islands de répéter la même formule d’un album à l’autre. En ce qui nous concerne, on ne souhaite pas voir le groupe se réinventer et délaisser ses méandres sonores new wave. Du moins pas encore.

★★★★

Electro-pop

As Long As You Are

Future Islands

4AD