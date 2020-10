Diana Krall : la reine en pantoufles ★★★

Piano tamisé, chant voilé tout en demi-teintes, cordes élégantes, Diana Krall renoue sur This Dream of You avec la manière de Turn Up the Quiet (publié en 2017 et qui relançait sa collaboration avec le réalisateur Tommy LiPuma) et ce qui a fait la marque de sa carrière : des interprétations fines et parfois délicatement somptueuses de standards américains.