À la rencontre d’Alicia Keys ★★★★

Quatre ans après Here, qui a reçu un accueil plutôt mitigé, Alicia Keys présente un septième album qui devrait faire l’unanimité. Parce qu’on y retrouve toute la soul, toute la musicalité et tout le talent brut de l’auteure-compositrice-interprète. Également parce que la chanteuse new-yorkaise parcourt un large éventail de genres sans se perdre et présente un pot-pourri créatif des plus convaincants.