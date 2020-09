(Toronto) Rien ne pouvait empêcher Shawn Mendes de passer à l’histoire lors de la remise des prix de la SOCAN de cette année.

David Friend

La Presse Canadienne

Le chanteur ayant grandi à Pickering, en Ontario, a remporté cinq trophées lors de la célébration des auteurs-compositeurs canadiens, qui s’est déroulée en ligne pour la toute première fois.

Les organisateurs ont indiqué que l’auteur-compositeur est ainsi devenu le créateur ayant reçu le plus de prix de la SOCAN en une seule année. Les prix ont été créés en 1990.

Shawn Mendes a remporté le prix chanson internationale de même que deux prix musique pop pour ses succès Señorita et If I Can’t Have You.

Il a également été nommé auteur-compositeur de l’année — interprète et a gagné le prix international.

Les autres gagnants de cette année incluent Frank Dukes, qui a gagné le prix auteur-compositeur de l’année — producteur audionumérique pour son travail sur Sucker des Jonas Brothers et Wow de Post Malone.