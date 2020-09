Wayne Coyne dans le clip de You n Me Sellin’ Weed

Il y a quelque chose de résolument vintage dans le plus récent album des Flaming Lips, American Head. Le fait que le groupe américain a déjà bien entamé sa troisième décennie d’existence n’y est certainement pas pour rien. Mais là où des formations d’expérience ont tenté le jeu de la modernité (avec plus ou moins de succès), la bande de Wayne Coyne fait paraître un 16e opus qui nous ramène aux Beatles, à Bowie et… aux Flaming Lips.

Marissa Groguhé

La Presse

Le rock psychédélique est encore bien vivant dans les accords des Lips. Il s’accompagne dans American Head de cordes pompeuses et d’une voix enjôleuse d’un Wayne Coyne de presque de 60 ans toujours aussi pimpant. La pièce de résistance, Will You Return / When You Come Down, mélancolique et somptueuse, met parfaitement la table.

Si on peut qualifier l’album de vintage, le terme nostalgique lui sied également très bien. Coyne replonge dans ses souvenirs d’adolescence, raconte ses aventures, ses malheurs, sa famille, ses amis, ses expériences avec la drogue aussi. Il parle d’amour et de mort, raconte des souvenirs, mais aussi les réflexions qu’ils suscitent. Dans ce registre, Mother I’ve Taken LSD est percutante. Tout comme la ballade Mother Please Don’t Be Sad, chantée comme une histoire.

Les envolées à la Bowie, les guitares et les voix psychédéliques rappelant Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (la très belle Flowers of Neptune 6, par exemple) sont parfois entrecoupées de tentatives plus modernes, caractérisées par des sons de synthèse (Brother Eye). Parlant de sons, les transcriptions auditives des mots que prononcent le chanteur surprennent parfois – des aboiements lorsqu’on parle de chien, des sirènes de police quand il est question de drogue ou des meuglements au moment où le chanteur parle d’abattoir (dans l’étrange et captivante You n Me Sellin’ Weed).

Qu’à cela ne tienne, les Flamings Lips offrent ici un ensemble de pièces de qualité, qui ne s’enferme pas dans la mélancolie, mais en fait plutôt son meilleur atout.

★★★½

Rock. The Flaming Lips. American Head. Warner Bros.