Un an après son excellent premier album Citadelle, le groupe LaF (F pour famille) lance un EP plus épuré, mais tout aussi mélodique.

Avec Original Gros Bonnet, qui vient aussi de lancer un album, le sextuor formé de trois MC-auteurs et de trois compositeurs-beatmakers représente vraiment la nouvelle génération de rappeurs plus alternatifs propulsés par les Francouvertes (OGB en 2019, LaF en 2018).

Ici, les six pièces de Soin Entreprise, dont trois ont été écrites avec des artistes invités et amis, ont un côté très aérien, une légèreté certaine, des rythmes trap, des lignes de guitare.

Extrait d’Austin

Bien sûr, l’écriture est hip-hop – avec ses sempiternelles autoréférences, il faut le dire, on préfère le LaF plus poétique et évocateur de Citadelle —, et la livraison aussi. Mais certains refrains sont tellement forts, les mélodies sont tellement accrocheuses que plusieurs pièces ont un petit côté entêtant qui puise même davantage du côté de la pop ou de la chanson : Austin, Valises avec FouKi, Potager avec Xela Edna et, surtout, la dernière pièce, Day Off, qu’on se prend à fredonner après deux écoutes.

Même avec moins d’enrobage, leur musique tient la route, mais elle n’est pas moins simple pour autant : le groupe propose toujours un hip-hop fusionné et intelligent en le tirant vers le haut. On dirait bien que LaF est là pour de bon.

★★★

Hip-hop. LaF. Soin Entreprise. Disques 7e Ciel.