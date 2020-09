Des spectacles de 15 minutes dont le billet ne coûte que cinq dollars ? En ces temps de pandémie, voilà une bonne idée de Pop Montréal qui a annoncé mercredi le reste de sa programmation.

Émilie Côté

La Presse

La Fièvre, Sara-Danielle, Waahli, Alex Nicol et Hanorah se produiront de façon express au Rialto — ou sur son toit — pendant Pop Montréal qui aura lieu du 23 au 27 septembre.

Dans le reste de la programmation annoncée mercredi, il y a aussi des prestations virtuelles — plus longues — de Housepanther, Lou Canon, Jay Wood, Yves Jarvis, Sasha Cay et Penny Diving.

Les gens ont aussi rendez-vous dans la ruelle du Ursa (l’espace de Martha Wainwright) pour voir et entendre Marthe Halvorsen, Artemisia, et Victime. C’est sans compter des spectacles-surprises, notamment de Marie-Pierre Arthur.

Au total, Pop Montréal présentera près d’une centaine d’artistes.

Il y a deux semaines, Pop Montréal avait annoncé une première série de têtes d’affiche. Les spectacles de la rappeuse montréalaise Backxwash, Antoine Corriveau, Flore Laurentienne et Plants & Animals affichent déjà complet.

Les spectacles vivants de Pop Montréal seront en mode « assis et distancié » et ils dureront au maximum 30 minutes. Une partie de la programmation sera numérique, mais le film We Are Our Subcultures sera projeté au Cinéma Moderne. L’exposition Art POP sera présentée au Rialto et le marché Puces POP se déploiera en plein air au parc Saint-Viateur.

Tous les détails à https://popmontreal.com/fr/