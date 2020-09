Consacré au patrimoine vivant et aux « arts de la veillée », le festival La Grande Rencontre s’est lui aussi adapté à la réalité de la pandémie.

Alexandre Vigneault

La Presse

D’abord, l’évènement qui se tient de jeudi à dimanche a déménagé au Cabaret du Lion d’Or. Puis il mêlera concerts en direct qui mettront en vedette des artistes d’ici et des prestations vidéo plus courtes de porteurs de traditions d’Écosse (Ryan Young & Jenn Butterworth), de Bretagne (Erwann Tobie et Heikki Bourgault), des États-Unis (le quatuor Low Lily, notamment) et d’Irlande (Niall et Cillian Vallely).

Les ensembles québécois les plus importants — dont Le vent du nord, De temps antan, Les grands hurleurs, le Trio Yves Lambert — participeront tous à cette 28e Grande Rencontre. Le festival s’achève avec des rencontres avec trois figures bien vivantes du patrimoine vivant : le maître de tradition et accordéoniste Raynald Ouellet, le maître de tradition en chanson Jean-Paul Guimond et le conteur Jocelyn Bérubé.

