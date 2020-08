Busty and the Bass : voyages dans la soul ★★★½

Le moteur de Busty and the Bass a longtemps été la scène. Les disques publiés jusqu’ici par le collectif montréalais né à la Schulich School of Music de l’Université McGill cherchaient surtout à capter l’esprit de ses spectacles. Pour Eddie, son deuxième album complet, le groupe a fait les choses autrement : il a pris le temps de se concentrer sur ses compositions et de peaufiner les arrangements de ses chansons qui embrassent des décennies de soul. Ce fut une décision éclairée.