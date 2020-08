Vingt ans après son titre à succès Et cetera (l’album s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires en quelques mois), Gabrielle Destroismaisons réapparaît dans un tout autre registre avec l’une de ses compositions, Les souliers gris.

La Presse

Cette chanson hommage à sa famille est aussi la plus personnelle qu’elle a écrite.

« C’est un projet de cœur. Issue d’une famille de six enfants et venant d’un milieu moins aisé, je voulais remercier ma famille et témoigner ma gratitude à tous ceux qui nous ont aidés. Tout l’amour reçu m’a emmenée à voir grand, à croire en mes rêves, à espérer le meilleur et à vivre pleinement », confie Gabrielle Destroismaisons.