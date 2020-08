Lorsque des inconditionnels de la K-Pop souhaitent ardemment venir perturber la campagne présidentielle américaine ou noyer de mots-clés des tweets sur le mouvement Black Lives Matter, ils peuvent également le faire pour leur groupe de musique favori, en l'occurrence BTS.

Maryse Tessier

La Presse

Le premier simple entièrement en anglais du groupe, Dynamite, a été propulsé au sommet des visionnements sur YouTube le 21 août dernier. Le décompte officiel faisait état de plus de 100 millions de vues en 24 heures.

L'ancien détenteur du record, le groupe BLACKPINK, avait enregistré 86,3 millions de visionnements en 24 heures en juin dernier avec sa chanson How You Like That. Il aura fallu 32 heures pour que le clip atteigne les 100 millions de visionnements.

Avec son record, BTS vient ainsi établir une marque tout à fait unique.

-Avec Mashable