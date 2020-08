KNLO est le rappeur le plus polyvalent du Québec. D’abord au sein d’Alaclair Ensemble, ses couplets et ses refrains parviennent toujours à se démarquer même s’ils sont précédés ou suivis par d’autres mots brillants lancés par ses talentueux complices.

Pascal LeBlanc

La Presse

Puis, depuis Long jeu, en 2016, le MC de Limoilou nous fait la démonstration de son impressionnant arsenal de flows, de sa capacité à surfer tous types de rythmes et de sa plume futée, comique, philosophique et festive. Akena Okoko a monté tout ça d’un cran sur Sainte-Foy, qui a lancé de merveilleuse façon l’été 2019, alors qu’il a ajouté hit maker à ses compétences grâce entre autres à Ça fait mal.

0:00 0:00 Couper le son

KNLO arrive un peu plus tard cet été, possiblement pour prolonger les beaux jours d’une année difficile. Comme son nom l’indique, CLUB Mixtape 2020 est un assemblage d’idées, d’ambiances et de talents. Le tout reste tout de même très estival, si jamais vous avez besoin de 50 minutes de musique sur une terrasse ou à la plage.

À commencer par Plafond, qui, par son clip, a lancé l’amusant « défi » #faitladanse. Vlooper, maître des sons d’Alaclair, a concocté ce rythme à saveur africaine — ainsi que la tropicale Comme ça —, et c’est une réussite totale. La flûte enivrante de Caro Dupont, amoureuse de KNLO, ne fait que bonifier la bombe officielle du mois d’août. La multi-instrumentiste ajoute des notes sur la moitié des morceaux de l’album, en plus de chanter et de rapper sur quelques pièces. Oui, elle a beaucoup de talent.

CLUB Mixtape 2020 regorge de chansons ensoleillées aux sonorités funk, disco et R&B : Magasin, L’école à la maison, Pas d’refrain, Deux pas, Télépathie, Pawn Shop… Mais les amateurs de rap sans compromis seront heureux d’entendre KNLO dévorer le micro sur des beats « à la Afu » ou qui rappellent Humble, de Kendrick Lamar. GenericTM, qui signe la musique de 51 418, Onla et Louve, force KNLO — et Eman, sur Onla — à sortir les meilleures rimes de son sac.

IMAGE FOURNIE PAR LES DISQUES 7E CIEL CLUB Mixtape 2020, de KNLO

« J’marche avec mon amour/T’sais qu’mon humeur est cool/L’squad a jamais split/Call it FlipMood. »

Aucun autre rappeur au Québec ne maîtrise avec un tel brio les nombreuses facettes du merveilleux monde du hip-hop.

★★★★

Rap. CLUB Mixtape 2020. Disques 7e Ciel.