Jouer 165 mètres au-dessus du Stade !

Beau coup de pub du jeune chanteur Miro, qui a réuni ses amis jeudi soir sur le toit de la tour inclinée du Stade olympique. « On capote, on trouve ça vraiment cool ! », nous a-t-il confié. Une prestation insolite de 45 minutes captée par quatre caméras et un drone, et retransmise en direct sur les réseaux sociaux.