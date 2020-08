Jean Siag

La Presse

La jeune auteure-compositrice-interprète montréalaise Amélie Beyries a lancé jeudi un nouveau titre, Over Me, tiré de son deuxième album, Encounter, qui paraîtra à la fin de l’automne. La pièce chantée en anglais qui aborde le thème du désarroi amoureux est également accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Raphaëlle Chovin, qui a mis en scène deux adolescentes dans un décor des années 80. Beyries avait dévoilé il y a quelques mois un premier extrait, Out of Touch, de l’album qui devait paraître cet été, mais dont la sortie a été repoussée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Toutes les dates de concerts prévues à l’automne ont d’ailleurs été reportées à 2021.

