(New York) Ce n’est pas vraiment une surprise : le plus récent album de Taylor Swift, Folklore, domine déjà les palmarès, une semaine après sa sortie inattendue.

Mesfin Fekadu

Associated Press

Le huitième album de la chanteuse américaine a fait ses débuts cette semaine en première place du palmarès Billboard des 200 albums les plus vendus. Folklore devient ainsi l’album qui a fait cette année les meilleures ventes dès sa première semaine de sortie — et offre à Taylor Swift sa septième première place au fameux palmarès. Selon Nielsen Music/MRC Data, Folklore s’est vendu à 846 000 « albums équivalents » aux États-Unis — une combinaison de ventes et de diffusions en continu.

Et le plus récent album qui avait vendu plus d’unités en une seule semaine est aussi de Swift : c’était Lover, il y a un an. Le succès fait de la chanteuse de 30 ans le premier artiste à compter sept albums différents à faire au moins 500 000 ventes en une seule semaine.

Taylor Swift a étonné tout le monde avec ce Folklore, annoncé la veille seulement de sa sortie le 24 juillet.

Avec 289,85 millions de diffusions en continu de ses chansons, Folklore marque également la plus importante semaine de ce mode de diffusion pour un album par une artiste féminine cette année. Swift est troisième au classement général, derrière Legends Never Die de Juice WRLD et Eternal Atake de Lil Uzi Vert.

Folklore est sorti uniquement sous forme numérique, mais le CD doit être disponible vendredi.