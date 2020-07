Folklore, de Taylor Swift : de si belles histoires ★★★★

On a vu Taylor Swift grandir et évoluer depuis son premier essai homonyme paru en 2006 — il y a 14 ans ! La musicienne qui a aujourd’hui 30 ans, pour qui la pop assumée a succédé au fil des ans au country des débuts, sort un album-surprise — son huitième — beaucoup plus brut. Folklore est un disque indie folk pop qui porte bien son nom. Il n’échappe pas aux instincts (parfois trop) sirupeux de Taylor Swift et on y retrouve sa griffe si distincte, mais il démontre tout le chemin parcouru par la chanteuse, plus ancrée, mûre, habile et efficace que jamais.