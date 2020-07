L’Orchestre de l’Agora donnera le premier concert d’orchestre symphonique devant public en Amérique du Nord depuis le début du confinement, rien de moins !

Émilie Côté

La Presse

Le collectif dirigé par le chef Nicolas Ellis se produira le dimanche 26 juillet à 15 h à la Maison symphonique.

Ce sera un concert « solidaire » en hommage aux travailleurs de la santé. Il sera diffusé sur les réseaux sociaux et le site web de l’Orchestre de l’Agora, mais 50 billets seront offerts à des préposés aux bénéficiaires et à d’autres professionnels de la santé. Ces derniers pourront voir les musiciens en chair et en os (un grand privilège en temps de pandémie).

L’Orchestre de l’Agora rassemblera pour la première fois sur une même scène Andrew Wan, violon solo de l’Orchestre symphonique de Montréal, et Yukari Cousineau, violon solo de l’Orchestre Métropolitain, pour la Sinfonia concertante de Mozart. Le public pourra aussi entendre Beethoven (Ouverture Egmont) et Matthias Maute (Noncerto Vieux Montréal RR10).

