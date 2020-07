Comme le groupe est anglophone, permettez-nous l’expression. Pottery est le nouveau buzz band de Montréal. Le quintette s’est même valu une critique fort enviable sur NME et une note de 6,7 sur 10 sur le site américain de Pitchfork.

Émilie Côté

La Presse

Comme Arcade Fire et Wolf Parade il y a une vingtaine d’années, ou encore Half Moon Run plus récemment, Pottery s’est formé à Montréal, mais la plupart de ses membres sont des Montréalais d’adoption. Ils proviennent de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et même du Royaume-Uni.

Pottery assume ses références aux Talking Heads, à David Bowie, ou encore à Franz Ferdinand et Gang of Four.

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE POTTERY Pochette de l’album Welcome To Bobby’s Hotel

Chose certaine, son rock est complètement décomplexé, explosif et jouissif. De la première chanson-titre instrumentale tonitruante à la poignante ballade, Hot Like Jungle, qui clôt l’album avec des basses « Joy Divisionesques ».

Pottery exploite aussi avec brio la fougue punk et l’énergie funk. Un excellent premier album et déjà une très grande maîtrise des codes rock.

> Écoutez Hot Like Jungle

★★★★

Rock, Welcome To Bobby’s Motel, Pottery, Royal Mountain Records.