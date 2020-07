Les Sœurs Boulay ont annoncé jeudi qu’elles mettaient fin à leur contrat avec Dare to Care Records et Grosse Boîte.

Affaire Bernard Adamus : le patron de Dare to Care et les Sœurs Boulay quittent

Éli Bissonnette, patron de Dare to Care Records et Grosse Boîte, le label qui a mis fin à sa relation d’affaires avec Bernard Adamus, se retire de ses fonctions, a-t-il annoncé sur Facebook jeudi en début d’après-midi.

Peu de temps après, les Sœurs Boulay ont annoncé qu’elles quittaient le « noyau qui [les] a mises au monde professionnellement ». Puis Cœur de pirate a rompu ses liens de gérance avec Éli Bissonnette.

Depuis 24 heures, beaucoup de gens accusaient Éli Bissonnette sur les réseaux sociaux d’avoir fermé les yeux trop longtemps sur les inconduites de Bernard Adamus.

Dans son message publié sur Facebook, le patron de Dare to Care Records et Grosse Boîte (Cœur de pirate, les Sœurs Boulay, Émile Bilodeau, Jimmy Hunt) confirme qu’il était au courant des rumeurs concernant Bernard Adamus, qu’il représente depuis son premier album, Brun, sorti en 2009.

« Est-ce que j’ai pris la décision de continuer à travailler avec Bernard Adamus ? Oui, écrit-il. Est-ce que c’était une erreur ? Oui. Je la dénonce et l’assume. Je condamne toute forme de violence. J’aurais dû agir plus tôt, je m’en excuse. Je reconnais qu’en n’agissant pas, j’ai été complice de tout un système qui maintient les victimes dans le silence. »

Dans son message, Éli Bissonnette s’excuse également d’avoir abusé de son autorité dans certaines situations. « Je réalise maintenant à quel point, vu mon statut, certains de mes agissements, remarques, relations n’étaient pas forcément d’égal à égal. »

Éli Bissonnette dit se retirer de ses fonctions pour une durée indéterminée par « respect pour les artistes et employés » de Dare to Care Records.

Les Sœurs Boulay quittent Grosse Boîte

Dans un message publié sur Instagram quelques minutes après celui d’Éli Bissonnette, les Sœurs Boulay annoncent qu’elles mettent fin à leur contrat avec Dare to Care Records et Grosse Boîte. « Nous quittons dès aujourd’hui l’équipe de gérance. »

« Sachez qu’on prend l’entière part du blâme qui nous revient et qu’on ne se cachera pas : on était au courant de certaines allégations inacceptables, ont-elles écrit. Avait-on eu accès à toute l’information ? Non. Mais a-t-on fait l’autruche par peur d’y perdre des plumes ? Oui. »

Cœur de pirate rompt ses liens de gérance

Plus tard, c’est Cœur de pirate — le plus grand succès de Dare to Care — qui a rompu ses liens de gérance avec celui qui a cru en son talent alors qu’elle n’avait que 18 ans.

« On a fait de grandes choses ensemble. Je suis directement liée à son succès et au succès de sa boîte, a écrit Béatrice Martin sur Instagram. Mais mon travail, mes efforts, ma réussite ne devraient pas servir à nourrir le mal, les secrets, les abus de pouvoir. »

« J’ai longtemps voulu croire en la personne qui a cru en moi et je me sens coupable de l’avoir fait, poursuit-elle. Un moment donné, ça suffit. En tant que personne qui a vécu des agressions sexuelles, je ne peux pas (…) soutenir un système ancré dans un patriarcat toxique. »

Pour l’instant, on ignore toutefois si Cœur de pirate quitte aussi le label Dare to Care.