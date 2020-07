Jason Mraz pose à sa demeure d’Oceanside, en Californie, pour promouvoir son album Look For The Good, dont toutes les recettes seront versées à des groupes de défense de l’égalité et de la justice.

On pourrait presque croire que Jason Mraz possède une boule de cristal. L’auteur-compositeur-interprète, qui a remporté deux prix Grammy pour ses chansons résolument positives, nous est revenu en début d’été avec un album reggae, Look For The Good, qui déploie son message humaniste de façon exponentielle : appel à la solidarité, à l’ouverture, à la tolérance, à l’amour, à la gratitude...

Savait-il que 2020 nous réserverait tant de mauvaises surprises et que ses fans auraient besoin de réconfort ? Non, l’Américain n’avait pas prévu la pandémie de COVID-19 ni les manifestations pour l’égalité raciale qui ont suivi la mort de George Floyd lors d’une intervention policière qui a choqué l’Amérique. Mais il s’était déjà retroussé les manches en commençant cette année qu’il entrevoyait pénible.

