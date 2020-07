Dans un texte qu’il vient de publier sur sa page Facebook, l’auteur-compositeur-interprète, Patrick Watson, accuse Patrimoine canadien d’avoir coupé au montage un court segment où il dit être sur un territoire autochtone non cédé et où il invite les spectateurs à prendre conscience des luttes des Premières nations.

Jean Siag

La Presse

« Lors de ma performance de la fête du Canada, j’ai fait une reconnaissance territoriale : j’ai reconnu le territoire traditionnel des peuples autochtones sur lequel l’événement avait lieu, écrit-il. J’étais profondément bouleversé de découvrir que Patrimoine Canada a édité cette reconnaissance de ma performance. La reconnaissance foncière est une étape fondamentale dans le processus de réconciliation. »

Patrick Watson était l’une des têtes d’affiche du spectacle de la fête du Canada à Montréal, enregistré au Stade olympique entre le 10 et le 12 juin dernier. L’émission d’une heure produite par Tandem Communication a été diffusée sur plusieurs plateformes numériques le 1er juillet à 19 h.

Dans le dernier segment de l’émission, au cours duquel il a interprété quatre chansons, Patrick Watson a brièvement parlé de la lutte des peuples autochtones.

Dans sa publication, il a reproduit « les mots censurés » : « Nous tenons à reconnaître que nous jouons à cet événement depuis les terres non cédées de la nation Kanien’kehá : ka. Tiohtià : ke. Montréal est connu comme lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, nous espérons honorer cette tradition. Nous exhortons tous ceux qui participent à cet événement à être informés et engagés dans les luttes et les résistances anticoloniales et autochtones où vous vivez. Nous tenons également à reconnaître la solidarité qui existe entre la résistance autochtone et les luttes de libération des Noirs. »

Le président de Tandem Communication, qui a produit l’émission, a réagi brièvement par courriel, en laissant entendre qu’il ne s’agissait pas d’un choix éditorial.

« La fête du Canada à Montréal est un spectacle qui devait présenter dans un temps limité les prestations de plusieurs artistes, Martha et Rufus Wainwright, Hubert Lenoir, Charlotte Cardin, Elisapie et Patrick Watson, leurs entrevues et les vox pop réalisés auprès des citoyens montréalais. La production a dû s’assurer de créer un montage mettant en évidence d’abord et avant tout la mission première de la diffusion, soit la mise en valeur des chansons des talents canadiens », a-t-il déclaré.

Dans sa publication, Patrick Watson dénonce également le peu de connaissances que nous avons collectivement des communautés autochtones du pays.

« Au cours des derniers mois, après avoir entendu le Canada nier le racisme systémique, même si le dernier pensionnat a fermé en 1996 et qu’il y a entre 3000 et 4000 femmes autochtones disparues et assassinées dont les décès n’ont pas été correctement enquêtés, j’ai senti particulièrement motivé pour faire une reconnaissance terrestre le jour de la fête du Canada. Aimer quelqu’un, c’est parfois devoir lui dire quelque chose qu’il ne veut pas entendre. Et je peux comprendre que ce n’est peut-être pas le bon moment dans certains avis. »

L’auteur-compositeur-interprète évoque aussi longuement de son expérience à bord du navire Canada C3, parti à la rencontre de plusieurs communautés autochtones du pays il y a trois ans.

« Depuis que nos vies ont tellement changé au cours de la dernière année, pourquoi ne pas en profiter pour reconstruire quelque chose de mieux. J’ai été très chanceux et heureux de grandir ici et il y a beaucoup de grandes choses au sujet de notre pays, mais ce que j’ai entendu dans ces communautés n’est pas une représentation des valeurs que nous vantons au Canada. Si le Canada est si grand, pourquoi avons-nous si peur de le rendre meilleur ? »