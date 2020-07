Du rock québécois pour la fête du Canada ? Pourquoi pas ?

Émilie Côté

La Presse

Parmi les festivités canadiennes du 1er juillet, un spectacle virtuel réunira Les Porn Flakes, Steve Hill, Lulu et Rick Hughes, Fred Lebel et Too Many Cooks. Geneviève Borne animera l’événement diffusé sur le web à 19 h 30, produit par les promoteurs des Grandes Fêtes TELUS à Rimouski. Il sera précédé d’un spectacle pour les enfants avec clowns et animation dès 18 h 30.

