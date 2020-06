Benjamin Biolay : le maître de la poésie rock ★★★★

Si on était dans un livre, on serait du côté de l’élégance sans lendemain de Sagan. Si on était au cinéma, il faudrait peut-être davantage regarder du côté de Leos Carax, égérie noire des années 80. Il y a de tout ça dans ce neuvième album studio de Benjamin Biolay, dont la sortie sur fond de pandémie est un véritable évènement en France. Surtout que l’auteur-compositeur-interprète a été très présent là-bas pendant le confinement, diffusant tous les jours sur les réseaux sociaux ses interprétations guitare-voix de classiques de la chanson française, et prenant fortement position pour un meilleur soutien de la culture.