L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) va présenter une soixantaine de concerts impromptus, et en ensembles réduits, tout au long de l'été dans les parcs, devant des monuments ou près des CHSLD de la région métropolitaine, dans le cadre de sa programmation estivale annoncée ce lundi matin.

La Presse

En collaboration avec le Festival international de littérature et Montréal complètement cirque, l’orchestre se joindra aussi à des artistes issus d'autres disciplines, dont la danseuse Louise Lecavalier et les acteurs Sophie Cadieux et Mani Soleymnalou, avec l'objectif de revitaliser la culture dans les quartiers.

Afin d'éviter les attroupements, les lieux où se tiendront ces évènements seront gardés secrets, mais chaque semaine, l'OSM fera savoir sur ses réseaux sociaux dans quel arrondissement ils se produiront.

Par ailleurs, l'OSM proposera tout l'été l'émission Jamais trop classique, animée par André Robitaille et diffusée les mardis à 16 h sur le site web et la page Facebook de l'orchestre, du 30 juin au 1er septembre. Performances, discussions, chroniques et rencontres autour de la musique classique sont annoncées.

