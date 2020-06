PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le groupe Bleu jeans bleu, enfin réuni après de longues semaines de confinement au studio LaTraque, à Montréal. Les musiciens étaient heureux de se revoir, de jouer ensemble et de discuter comptabilité, rénovations et voiture. « On ne fait plus de route ensemble, on se met à jour », dit Pierre-David Girard, le bassiste.