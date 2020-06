Plusieurs artistes canadiens, dont les chanteurs québécois Marie-Mai et Patrick Watson (notre photo), participeront à une série de concerts qui se dérouleront pendant les week-ends du 31 juillet et du 7 août à Gatineau.

Marie-Mai et Patrick Watson à l’affiche du Bluesfest

Plusieurs artistes canadiens, dont les chanteurs québécois Marie-Mai et Patrick Watson, participeront à une série de concerts qui se dérouleront pendant les week-ends du 31 juillet et du 7 août à Gatineau.

La Presse canadienne

Les gens pourront y assister en demeurant dans leur véhicule.

Le Bluesfest d’Ottawa s’est associé au Centre national des Arts (CNA) pour présenter ces concerts qui se dérouleront sur le site de la place des Festivals Zibi.

L’endroit pourrait accueillir jusqu’à 500 véhicules en bordure de la rivière Kitchissippi, a indiqué un représentant du CNA. Le prix du billet par véhicule est de 75 $. Pour ceux qui ne pourront pas s’y rendre ou qui n’ont pas de voiture à leur disposition, les spectacles seront présentés gratuitement en ligne.

Marie-Mai amorcera la série le 31 juillet en compagnie du groupe folk-rock Donovan Woods and the Opposition et le duo d’indie pop Neon Dreams.

Le lendemain, ce sera au tour du Sam Roberts Band, de Shad, de Haviah Mighty, du rappeur franco-ontarien LeFLOFRANCO, de Nambi et de la troupe de danse de rue Bboyizm.

Patrick Watson et Basia Bulat seront en concert le 7 août, tout comme Zaki Ibrahim, Asuquomo, Silla and Rise, Geneviève et Alain.

Le country sera à l’honneur le lendemain puisque Tim Hicks et Kira Isabella défileront parmi les musiciens qui monteront sur la scène. Ils seront accompagnés de Chris Labelle, de Crystal Shawanda, de Lyle Odjick & The Northern Steam et d’Amanda Rhéaume.

Les organisateurs ont expliqué que la série #CanadaEnPrestation a été créée pour soutenir les artistes et le milieu des concerts, qui ont été ébranlés pendant la pandémie de COVID-19.

Le Bluesfest faisait partie des nombreux festivals de musique d’été qui ont été annulés en raison de la pandémie.

« Compte tenu de la déception provoquée par l’annulation de notre évènement cette année, nous avons estimé qu’il était essentiel de proposer une expérience musicale alternative sûre pour les amateurs de musique à Ottawa et ailleurs », a déclaré le directeur artistique du RBC Bluesfest, Mark Monahan, dans un communiqué.

Les billets seront mis en vente sur le site web du RBC Bluesfest le 23 juin dès 10 h.

> Consultez le site du festival