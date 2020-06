Les 25 ans de Jagged Little Pill : quand Alanis Morissette a conquis le monde

Alanis Morissette a lancé son album Jagged Little Pill le 13 juin 1995. Comme elle le chantait sur All I Really Want, son « angry voice » a parlé à toute une génération d’adolescents et de jeunes adultes. L’album qui fête ces jours-ce son 25e anniversaire s’est vendu à plus de 33 millions exemplaires. Retour sur une petite révolution.