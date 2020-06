Avec près du tiers des albums en lice, le Québec fait excellente figure dans la longue liste du prix Polaris, qui récompense depuis 15 ans « le » meilleur album canadien.

Émilie Côté

La Presse

Marie-Pierre Arthur, Men I Trust, Jacques Greene, Chocolat, Louis-Jean Cormier, Kaytranada, Zen Bamboo, Flore Laurentienne, Anachnid, Backxwash, Corridor, Leif Vollebekk et P’tit Belliveau.

Tous des artistes qui vivent au Québec et qui se retrouvent sur la longue liste du prix Polaris dévoilé lundi malgré leurs styles musicaux différents.

Depuis 15 ans, le prix Polaris récompense un album canadien pour son excellence après un vote qui se fait en trois étapes. Un jury de 200 membres (des journalistes, blogueurs et diffuseurs) de partout au pays soumettent des albums.

Il en émane une liste de 40 albums, puis un vote du jury détermine les 10 albums finalistes. Enfin, un comité d’une dizaine de personnes détermine le grand gagnant qui se mérite une bourse de 50 000 $. En temps normal, la remise du prix se fait lors d’un gala à Toronto. Avec la pandémie, la formule sera revue.

Chose certaine, la longue liste ratisse large. Parmi les artistes en lice, on retrouve autant des stars pop internationales (KAYTRANADA, The Weeknd, Jessie Reyez), que des artistes francophones (Zen Bamboo, P’tit Belliveau) et autochtones (Anachnid, nêhiyawak, Riit, William Prince).

On retrouve de nombreux rappeurs et artistes R & B (Daniel Ceasar, Aquakultre) ainsi que plusieurs formations folk et rock (Corridor, dvsn, Andy Shauf).

Soulignons aussi la présence de deux gagnants des années antérieures, soit Owen Pallett (2006) et Lido Pimienta (2017).

La longue liste du prix Polaris

• Allie X — Cape God

• Anachnid —Dreamweaver

• Aquakultre - Legacy

• Marie-Pierre Arthur —Des feux pour voir

• Backxwash - God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It

• Badge Époque Ensemble - Badge Époque Ensemble

• Begonia - Fear

• P’tit Belliveau - Greatest Hits Vol. 1

• Caribou —Suddenly

• Daniel Caesar —CASE STUDY 01

• Chocolat — Jazz engagé

• Louis-Jean Cormier —Quand la nuit tombe

• Corridor — Junior

• dvsn —A Muse In Her Feelings

• Jacques Greene —Dawn Chorus

• Sarah Harmer —Are You Gone

• Ice Cream - FED UP

• Junia-T - Studio Monk

• Kaytranada - Bubba

• Flore Laurentienne — Volume 1

• Cindy Lee —What’s Tonight To Eternity ?

• Men I Trust - Oncle Jazz

• nêhiyawak - nipiy

• OBUXUM - Re-birth

• Owen Pallett —Island

• Pantayo - Pantayo

• Lido Pimienta - Miss Colombia

• Joel Plaskett - 44

• William Prince —Reliever

• Jessie Reyez - Before Love Came To Kill Us

• Andy Shauf - The Neon Skyline

• Riit - ataataga

• Super Duty Tough Work - Studies in Grey

• U. S. Girls — Heavy Light

• Leif Vollebekk - New Ways

• Wares - Survival

• The Weeknd - After Hours

• WHOOP-Szo - Warrior Down

• Witch Prophet - DNA Activation

• Zen Bamboo - GLU