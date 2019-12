Romance, par son titre et les extraits parus avant sa sortie, laissait présager une série de chansons très axées sur… l’amour. Et justement, il n’y a pas un titre sur cet album qui ne parle pas de ce « you », qu’il soit un mauvais garçon que la protagoniste ne peut s’empêcher d’aimer, un amour qu’elle a peur de perdre ou celui qui finalement sait l’aimer comme il se doit.

Amoureuse et en couple (avec Shawn Mendes), Camila Cabello sort un album qui traite de l’amour sous toutes ses coutures. Un album très personnel, ça se sent. La chanteuse s’extirpe (un peu) de sa zone de confort, en allant parfois chercher une texture inédite à sa voix, en poussant la note sur des airs empreints d’une nouvelle maturité ou dotés d’une aura un peu pop lugubre (oui, ça se peut) qu’on apprécie.

Une quinzaine de producteurs ont travaillé sur cet album, mais on dirait que certains d’entre eux ont puisé leur inspiration à la même source. Ça se répète et, pis encore, on a l’impression d’avoir déjà entendu certains airs ailleurs. Les refrains haut perchés à la Sia ne manquent pas. La chanteuse de 22 ans a une voix très juste (quoique trop souvent modifiée à l’Auto-Tune) qui la distingue de ses anciennes comparses de Fifth Harmony et qui marque encore une fois sa force.

Mentionnons l’introduction Shameless, la jolie Used to This et la ballade This Love, ode à l’amour trop fort pour être évité. L’infaillible Señorita, qui a pris d’assaut les palmarès de l’été, fait son retour sur l’album de Cabello, alors qu’elle était de l’opus de Mendes.

C’est prémâché, mais ça reste une bonne idée.

★★★

