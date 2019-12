Conciliation travail-famille: mères en tournée

Les chanteuses qui mènent de front carrière et maternité sont de plus en plus nombreuses. Mais comme Marie-Mai l’a rappelé il y a un mois en reportant deux spectacles, il n’y a rien d’évident à concilier travail, famille, horaires atypiques et création. La Presse a sondé une demi-douzaine d’entre elles.