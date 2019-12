Il y a 45 ans paraissait le premier album d’Harmonium, devenu depuis un classique incontournable.

Pour souligner l’évènement, le groupe fait paraître vendredi une version rematricée et remixée de l’album, qui comprend aussi une version inédite de l’intemporelle Pour un instant. Harmonium XLV sera offert en vinyle, en CD ou en coffret souvenir.

« La mémoire est importante. C’est avec le plus grand respect qu’on a revisité cet album. Lui refaire une beauté tout en gardant son âme intacte », explique dans un communiqué Louis Valois. « Retrouver les pistes originales d’Harmonium a été un pur bonheur, et ça donne encore plus de sens à “On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter” », a déclaré de son côté le chanteur Serge Fiori.