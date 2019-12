On l’espérait depuis la sortie de son album Lettre infinie en janvier, voici enfin la nouvelle confirmée : le chanteur français M viendra donner son « grand petit concert », qu’il promène partout en France depuis des mois, à Montréal dans le cadre des Francos.

Josée Lapointe

La Presse

La superstar foulera donc les planches du MTelus trois soirs d’affilée, les 9, 10 et 11 juin. Mais Matthieu Chédid n’est pas la seule grande vedette française à être invitée aux Francos en 2020.

On a en effet annoncé mercredi la présence d’Alain Souchon qui vient tout juste de lancer le classique instantané Âme Fities et qui se produira le 16 juin à la salle Wilfrid-Pelletier, du toujours iconoclaste Philippe Katerine le 16 juin au MTelus, et du vénérable rappeur Oxmo Puccino, le 19 juin au MTelus aussi.

Du côté québécois, de nouveaux noms se sont aussi ajoutés à la programmation : Alaclair Ensemble, Fred Fortin, Michel Rivard qui présentera un soir son magnifique Origine de mes espèces, ainsi que Laurence Jalbert et son hommage à Nana Mouskouri.

> Consultez le site des Francos pour tous les détails : https://www.francosmontreal.com/