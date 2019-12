(Montréal) Billie Eilish deviendra la première lauréate du Apple Music Award de l’artiste de l’année, l’un de trois honneurs décernés à la chanteuse pop.

La Presse canadienne

Apple a annoncé hier que son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? a été nommé album de l’année.

La chanteuse et son frère Finneas recevront aussi le prix des auteurs-compositeurs de l’année.

Lizzo a de son côté été nommée révélation de l’année, tandis que Old Town Road de Lil Nas X a été choisie chanson de l’année.

Apple a noté que les gagnants de l’album et de la chanson de l’année sont déterminés par le nombre d’écoutes enregistrées sur Apple Music, tandis que les autres lauréats sont choisis par l’équipe éditoriale de la plateforme.