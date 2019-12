Lettre à Robert Charlebois

Robert, tu fais partie de mes oreilles, de mon nez, de mes tripes, de l’idée même que je me fais de moi. Tu as toujours été là, le disque jaune avec Forestier accumulant la poussière dans la collection de tous les parents du Québec pendant les années 80, jusqu’à ce que les enfants le déterrent enfin. Tu ne disparaîtras jamais, tu le sais, tu le cries depuis le début que t’es éternel, et t’as raison.