La plateforme d’écoute Spotify, qui a rejoint plus de 248 millions de personnes dans le monde en 2019 seulement, a dévoilé des chiffres intéressants sur la décennie qui s’achève.

Josée Lapointe

La Presse

Ainsi, avec ses 28 milliards d’écoute, le Canadien Drake est l’artiste le plus écouté de la décennie, tant dans son pays d’origine que partout ailleurs.

Les quatre autres artistes les plus écoutés de la décennie sont Ed Sheeran – Shape of You est d’ailleurs la chanson qui a été la plus écoutée pendant cette période —, Post Malone, Ariana Grande et Eminem. Les artistes canadiens les plus écoutés de la décennie sont Drake, The Weeknd et Justin Bieber.

En 2019, c’est Post Malone qui a été l’artiste le plus écouté sur Spotify, suivi de Billie Eilish et Ariana Grande, alors qu’au Québec, les noms de Khalid et Drake suivent celui de Post Malone sur la liste des plus populaires de l’année.