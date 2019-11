Marie-Mai a annoncé vendredi qu’elle reportait les deux représentations de son spectacle prévu à la Place Bell à Laval les 20 et 21 décembre.

Josée Lapointe

La Presse

La chanteuse et performeuse donne plutôt rendez-vous à ses fans le 19 juin 2020 au Centre Bell, « avec le cœur gros, mais aussi le sentiment de prendre la bonne décision », a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Depuis sa première au Centre Bell en février dernier, Marie-Mai a donné 58 spectacles dans 44 villes. Elle avoue avoir trouvé la conciliation travail-famille difficile dans le cadre de cette première tournée en tant que jeune maman.

« Sans vraiment tenir compte de ma nouvelle réalité, la planification de ma tournée a été faite comme celles que je faisais avant, en plus de tous mes autres engagements professionnels, écrit-elle. Le résultat de cette situation, c’est que je ressens vraiment le besoin de me poser, de me reposer et de passer des moments avec ma famille pour le temps des Fêtes. »

La chanteuse explique que ce sont les deux semaines de répétitions planifiées en vue des spectacles de la place Bell qui ont finalement mené à cette décision.

Les détenteurs de billets ayant fait l’achat par carte de crédit seront remboursés automatiquement d’ici trois à cinq jours ouvrables. Pour les autres modes de paiement, le remboursement se fera au point d’achat initial. Une prévente exclusive de 48 heures pour l’achat de billets du spectacle au Centre Bell sera offerte à tous les détenteurs de billets des spectacles de la Place Bell à Laval. Les détails de la mise en vente des billets pour le Centre Bell

seront communiqués dans les prochains jours.

« Je suis sincèrement désolée pour ceux et celles qui s’étaient procuré des billets, sachez que je n’ai pas pris cette décision le cœur léger, mais c’était nécessaire. Je me console en me disant que je n’aurais pas pu en ce moment vous livrer le spectacle auquel vous avez droit », conclut Marie-Mai, promettant un « spectacle mémorable » le 19 juin, pour ce qui sera la grande finale de sa tournée en salle.