Pour célébrer les 15 ans de Femme like U, K. Maro remontera sur une scène montréalaise, pour un soir seulement, le 7 mars prochain à L’Olympia de Montréal.

Véronique Lauzon

La Presse

« Avec plus d’un million de streams mensuels, le tube Femme like U n’a pas seulement usé les lecteurs de CD portatifs de l’époque, il continue de faire chauffer les plateformes », peut-on lire dans le communiqué annonçant l’évènement.

Le 13 décembre, le chanteur sortira également un album Best of qui contiendra trois versions de Femme like U, 20 titres remastérisés et 5 inédits.