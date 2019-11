Boskorgï : « tranquille, mais jamais plate et avec un sourire en coin » ★★★½

Purs trippeux de son, Thomas B. Martin et Antoine Bordeleau ont transformé en studio la plus grande chambre d’un appartement montréalais pour ainsi étancher leur soif de jazz groove (sur tempos lents ou moyens), funk instrumental, hip-hop abstrait, quiet storm, blaxploitation, city pop japonaise, L.A. beat scene et plus encore.